Begegnungen, Gespräche und ein pralles Unterhaltungsprogramm: An diesem Wochenende feiert das Land den Thüringentag in Gotha. Für die Besucher wird einiges geboten.

Gotha - Thüringen feiert und präsentiert seine Vielfalt in Gotha: Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) eröffnet am Freitag (13.00 Uhr) in der Residenzstadt den diesjährigen Thüringentag. Zu dem Landesfest wird an diesem Wochenende ein vielseitiges Programm mit Musik, Tanz, Kunst und Kulinarik geboten. Auf sechs Bühnen unterhalten nach Veranstalterangaben bei freiem Eintritt mehr als 80 Musikgruppen und Künstler die Besucher.

Zudem gibt es 13 Themenmeilen, zwei Feuerwerke und zum Abschluss am Sonntag einen großen Festumzug. Aufgrund der Gefährdungslage bei Großveranstaltungen wurden die Sicherheitsvorkehrungen unter anderem mit mobilen Fahrzeugsperren erhöht.

Der Thüringentag unter dem Motto „Feiern unterm Friedenstein“ wird bereits zum zweiten Mal von Gotha ausgerichtet. Er ist eingebettet in das Festjahr zum 1.250-jährigen Bestehen der Residenzstadt. Erwartet werden bis zu 250.000 Gäste.