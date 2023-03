Auf einem Landesparteitag wählen die Liberalen in Sachsen-Anhalt am Samstag einen neuen Landesvorstand. Der Blick von Landeschefin Hüskens geht bereits ins nächste Jahr.

Magdeburg - FDP-Landeschefin Lydia Hüskens will auf dem Landesparteitag der Liberalen am Samstag in Magdeburg erneut für den Vorsitz kandidieren. Das sagte die 59-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe Freude am Gestalten, so Hüskens. Als Teil der Landesregierung habe die FDP außerdem die Möglichkeit, Dinge umzusetzen.

Hüskens ist seit Juli 2021 Landesvorsitzende, zuvor war sie Vizechefin. Auf dem Parteitag der Liberalen vor zwei Jahren erhielt sie 100 von 103 Stimmen bei 2 Enthaltungen und einer Nein-Stimme, das entsprach einer Zustimmung von etwa 97 Prozent.

Hüskens hatte die FDP als Spitzenkandidatin nach zehn Jahren außerparlamentarischer Opposition bei der Landtagswahl im Juni 2021 zurück in den Landtag geführt. Dieser Schwung sei in der Partei weiter zu spüren, sagte Hüskens. Mit Ideenwerkstätten und sogenannten Skill-Camps wurden die Mitglieder zuletzt stärker einbezogen und gefördert. Kommunalpolitiker konnten auf diese Weise beispielsweise lernen, wie man eine Rede hält oder einen Antrag schreibt. Im Landesverband und in den Kreisverbänden finde aktuell eine verstärkte inhaltliche Arbeit statt, so Hüskens.

Mitgenommen werden soll dieser Schwung auch ins nächste Jahr, dann stehen die Kommunalwahlen an. In den Städten, Gemeinden und Landkreisen sollen mehr Mandate errungen werden. Eigenständige Fraktionen seien das Ziel, sagte die Landesvorsitzende.

Inhaltlich stehen auf dem Parteitag die Themen Bildung, Wirtschaft und Digitalisierung im Vordergrund. Bei der Digitalisierung seien noch Potenziale zu heben, sagte Hüskens, die sich in Sachsen-Anhalt als Ministerin um diesen Bereich kümmert. „Da können wir besser werden.“ Wie es geht, habe man gerade mit der Umsetzung der Energiehilfen für Studenten gezeigt.

Zum Parteitag werden in Magdeburg etwa 120 Delegierte erwartet. Nach eigenen Angaben haben die Liberalen in Sachsen-Anhalt derzeit etwas mehr als 1200 Mitglieder.