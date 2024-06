Die Liberalen in Thüringen wollen am Wochenende ihre Agenda für die Landtagswahl festzurren. Ob sie es überhaupt in den Landtag schaffen, ist dabei eine andere Frage.

Erfurt - Steuererleichterungen, Bürokratieabbau: Die FDP in Thüringen möchte bei einem außerordentlichen Landesparteitag am Samstag (9.30 Uhr) in Erfurt ihr Programm für die Landtagswahl am 1. September verabschieden. Erwartet wird auch eine Rede vom Landesvorsitzenden Thomas Kemmerich. Bei einem Parteitag im April hatten ihn die Delegierten bereits zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 1. September gewählt. 2020 war Kemmerich mit Stimmen von FDP, CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Es gab bundesweit Proteste. Kemmerich trat kurz nach seiner Wahl als Ministerpräsident zurück. Er ist auch innerhalb der FDP umstritten.

Ungewiss ist derweil, ob es die Liberalen überhaupt erneut in den Landtag schaffen werden. Eine Anfang Mai veröffentlichte repräsentative Insa-Erhebung im Auftrag der Funke-Medien Thüringen sah die FDP bei zwei Prozent. Schon bei der Landtagswahl 2019 schaffte die FDP gerade so den Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde.