Magdeburg - Top-Stürmer Luca Schuler misst einem Aufstieg des 1. FC Magdeburg in die Fußball-Bundesliga eine enorme Bedeutung zu. „Das wäre ein Traum. Wir haben letztes Jahr schon Geschichte geschrieben, indem wir in der 2. Liga geblieben sind“, sagte der 24-Jährige in einem Interview des „Kicker“. „Und es wäre natürlich brutal gut für den Verein und die Stadt, wenn der FCM es irgendwann schaffen sollte, in die Bundesliga aufzusteigen.“ So weit denke er momentan aber noch nicht.

Der FCM ist nach einem starken Start in die Saison Dritter der 2. Bundesliga und als eines von drei Mannschaften noch ungeschlagen. Schuler blüht in dieser Spielzeit ebenfalls auf. Nach fünf Spielen kommt der Angreifer auf vier Tore und eine Vorlage. Damit ist er schon klar besser als in der Vorsaison, wo er aufgrund von Verletzungen nur zwölf Spiele bestritt.

Als Schlüssel zum Aufstieg sieht Schuler, eine gute Leistung jede Woche abzurufen. „Woran die Teams scheitern, ist die wahnsinnige Konstanz, die man braucht, um oben dabeizubleiben“, sagte der Stürmer. In der Mannschaft habe man sich keinen Tabellenplatz vorgenommen. Man wolle versuchen, „so schnell wie möglich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun zu haben. Alles andere ist Bonus“.