Bremen - In einem waren sich Spieler und Verantwortliche des FC St. Pauli nach dem 0:0 bei Werder Bremen einig: In der Hinrunde hätten sie so ein Spiel wie das im Weserstadion verloren. „Davon bin ich hundertprozentig überzeugt“, sagte Kapitän Eric Smith nach dem hart erkämpften Punkt im Nordduell.

Pauli-Coach Alexander Blessin war gerade auch deshalb zufrieden mit dem Remis an der Weser. „Das zeigt, dass die Jungs eine Entwicklung in der Ersten Liga durchmachen, die noch nicht zu Ende ist“, sagte der Hamburger Trainer.

Ausgangslage ist sehr gut

Drei Spieltage vor dem Saisonende können die Kiezkicker fast schon für die neue Saison planen. Der Vorsprung auf den 1. FC Heidenheim auf dem Relegationsrang 16 beträgt sechs Punkte, zudem hat der FC St. Pauli das klar bessere Torverhältnis. „Der Punkt kann am Ende noch Gold wert sein“, sagte Blessin.

Schon am Samstag gegen den VfB Stuttgart können die letzten Zweifel an einem weiteren Jahr in der Ersten Liga ausgeräumt werden. „Ob es schon gegen Stuttgart klappt, ist mir völlig egal“, sagte der in Stuttgart geborene Blessin.