Magdeburg - Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg vermeldet den zweiten Neuzugang. Am Donnerstag unterschrieb Alexander Nollenberger einen Kontrakt bei den Elbestädtern, über dessen Laufzeit wie immer keine Angaben gemacht wurden. Der 25 Jahre alte Offensivspieler kommt von Drittliga-Absteiger SpVgg Bayreuth zum FCM.

Nollenberger spielte vor seiner Zeit in Bayreuth unter anderem beim FC Bayern München II, mit dem er den Drittliga-Aufstieg schaffte. In der abgelaufenen Spielzeit war er in 37 von 38 möglichen Drittligapartien im Einsatz. Der flexibel einsetzbare Stürmer erzielte dabei neun Treffer und gab sieben Vorlagen.

„Alexander bringt mit seinem enormen Tempodribbling für unser Offensivspiel eine interessante Komponente mit“, sagte FCM-Trainer Christian Titz in einer Mitteilung des Vereins, während Sportdirektor Otmar Schork die Variabilität und den guten Torabschluss von Nollenberger hervorhob.