München/Glasgow - Der FC Bayern München hat sich ohne Alphonso Davies und João Palhinha auf das Playoff-Hinspiel in der Champions League beim schottischen Fußball-Meister Celtic Glasgow eingestimmt. Außenverteidiger Davies fehlt weiterhin nach seinem Muskelfaserriss, Palhinha muss am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) im stimmungsvollen Celtic Park wegen eines Infekts aussetzen.

Premiere für Urbig

In der Abschlusseinheit am Tag vor dem Spiel, von der nur die ersten rund 15 Minuten für Medienvertreter offen waren, trainierte auch Hiroki Ito mit. Für den Verteidiger, der nach einem Mittelfußbruch ausgefallen war, dürfte ein Einsatz nach dessen langer Verletzungspause noch zu früh kommen.

Erstmals im Münchner Champions-League-Kader dürfte Jonas Urbig stehen. Der Torhüter-Neuzugang vom 1. FC Köln war beim Abschlusstraining mit dabei. Ersatztorhüter Daniel Peretz fehlt nach seiner Nierenquetschung weiter verletzt.

Wiedersehen mit früherem Bayern-Spieler und Ex-Augsburger

Nachdem die Münchner in der reformierten Liga-Phase von Europas Fußball-Königsklasse die direkte Qualifikation für das Achtelfinale verpasst hatten, wollen sie das Ticket in den Playoffs sichern.

Das Rückspiel gegen die Mannschaft des früheren Augsburgers Arne Engels und des ehemaligen Bayern-Amateurs Nicolas Kühn findet am kommenden Dienstag in München statt. Ziel des FC Bayern in Glasgow ist ein Sieg - es wäre der erste auswärts in einem K.o.-Duell in Europas Königsklasse seit zwei Jahren.

Viermal traf der FC Bayern im Europapokal bislang auf Celtic. In der Champions-League-Gruppenphase 2003/04 gewannen die Münchner ihr Heimspiel mit 2:1, in Glasgow trennten sich die Teams torlos. Zuletzt gab es das Duell zwischen Bayern und Celtic in der Gruppenphase der Königsklasse 2017/18. Beide Partien konnte der FCB für sich entscheiden - 3:0 in München und 2:1 in Glasgow.