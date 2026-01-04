weather schneeschauer
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Panorama
    3. >

  3. Basketball-Bundesliga: FC Bayern baut gegen Braunschweig Siegesserie aus

Basketball-Bundesliga FC Bayern baut gegen Braunschweig Siegesserie aus

Die Basketballer aus München bleiben in der Erfolgsspur. Der Außenseiter aus Braunschweig kann nur im ersten Viertel mithalten.

Von dpa 04.01.2026, 20:15
Justinian Jessup (M) war gegen Braunschweig bester Bayern-Werfer. (Archivbild)
Justinian Jessup (M) war gegen Braunschweig bester Bayern-Werfer. (Archivbild) Soeren Stache/dpa

Berlin - Meister FC Bayern München Basketball ist mit einem klaren Erfolg ins Jahr gestartet. Bei den Löwen Braunschweig setzte sich die Mannschaft des neuen Cheftrainers Svetislav Pesic klar mit 91:62 (49:37) durch. Es war der zehnte Sieg in der BBL nacheinander für den Tabellenführer, vier davon unter Pesic. 

Der Favorit hatte nur im ersten Viertel etwas Probleme. Der Abschnitt ging mit 21:18 an die Niedersachsen. Danach übernahm das Pesic-Team die Kontrolle und hatte die Partie im Griff. Erfolgreichster Münchner Werfer war Justinian Jessup mit 20 Punkten, bei den Gastgebern traf Luka Scuka (18) am besten.