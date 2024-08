Augsburg - Der FC Augsburg hat einen neuen Rechtsverteidiger gefunden und den fünfmaligen Nationalspieler Marius Wolf verpflichtet. Der 29-Jährige, der in der vergangenen Saison mit Borussia Dortmund das Champions-League-Finale gegen Real Madrid (0:2) verloren hat, unterzeichnete einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2027. Dies teilte der Fußball-Bundesligist mit. Wolfs Vertrag in Dortmund war Ende Juni ausgelaufen, weshalb er ablösefrei ist. Er hat bei den Augsburgern auch schon das Training aufgenommen.

„Ich freue mich, dass meine Bundesligazeit nach dem Abschied aus Dortmund nun beim FCA weitergeht. Ich habe den FCA als ambitionierten Verein kennengelernt, der bereit ist, auf dem Platz alles zu geben. Das passt sehr gut zu mir, denn ich möchte mit meiner Spielweise alles dafür tun, der Mannschaft bestmöglich zu helfen“, sagte Wolf.

Der im mittelfränkischen Coburg geborene Profi hat insgesamt 175 Bundesligaspiele für Dortmund, Eintracht Frankfurt, den 1. FC Köln, Hertha BSC und Hannover 96 absolviert. Dabei gelangen ihm 13 Tore, er gab 21 Vorlagen. Für den BVB kam er zudem in 19 Champions-League-Partien zum Einsatz.

Spielt Wolf schon gegen Marseille?

„Marius Wolf hat sich dank seiner fußballerischen Qualitäten und insbesondere durch seinen Fleiß und Einsatzwillen eine beeindruckende Laufbahn bis hin zu Einsätzen für die deutsche Nationalmannschaft erarbeitet. Er ist ein mannschaftsdienlicher Spieler, der nicht nur viel Energie und Mentalität in unsere Mannschaft einbringen wird, sondern auch durch seinen Offensivdrang besticht“, sagte der Augsburger Sportdirektor Marinko Jurendic.

Die Augsburger bestreiten ihre Pflichtspiel-Generalprobe am Samstag in der heimischen Arena gegen den französischen Spitzenverein Olympique Marseille. Acht Tage später wollen sie bei Regionalligist FC Viktoria 1889 Berlin die erste Runde des DFB-Pokals überstehen. Am 24. August starten die Augsburger mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen in die neue Bundesligasaison.