Berlin - Die Weltranglisten-Zweite Coco Gauff hat das Finale in Berlin und damit auch ihren ersten Tennis-Titel auf Rasen verpasst. Die amerikanische Grand-Slam-Turniersiegerin musste sich im verspäteten Halbfinale am Sonntag Landsfrau Jessica Pegula mit 5:7, 6:7 (2:7) geschlagen geben. Wegen Regens war die Partie am Samstagabend im Tiebreak unterbrochen worden. Pegula, Nummer fünf der Welt, trifft im Finale am Nachmittag auf die Russin Anna Kalinskaja.

Das WTA-500-Turnier im Grunewald ist mit 922 573 US-Dollar dotiert und dient den Spielerinnen als Vorbereitung auf den am 1. Juli beginnenden Klassiker in Wimbledon. Deutschlands Tennis-Hoffnungen Angelique Kerber und Jule Niemeier waren in der ersten Runde ausgeschieden.