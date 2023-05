Köln - Der Deutsche Fußball-Bund hofft auf eine ausverkaufte Kölner Arena beim Pokalfinale der Frauen zwischen dem VfL Wolfsburg und dem SC Freiburg. Für die Partie am Donnerstag (16.45 Uhr/ARD und Sky) im Rhein-Energie-Stadion sind bereits 40.000 Tickets verkauft, wie der DFB am Dienstag mitteilte. Die Kapazität beläuft sich auf 44 808 Zuschauer, weil die Stehplätze in Sitzplätze umgewandelt werden. Dass es einen Zuschauerrekord geben wird, steht schon länger fest.

Die bisher größte Kulisse gab es mit 26 282 Besuchern 2010 bei der ersten Auflage in Köln beim Duell FCR Duisburg gegen FF USV Jena (1:0). Die Wolfsburgerinnen können mit dem zehnten Sieg Rekordgewinner 1. FFC Frankfurt (neun) übertrumpfen.

Im Vorjahr besiegte das Team von Trainer Tommy Stroot im Endspiel den 1. FFC Turbine Potsdam mit 4:0. Der Bundesliga-Rivale aus Freiburg steht nach 2019 zum zweiten Mal im Endspiel um den DFB-Pokal.