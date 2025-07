Wenn die Eltern überfordert sind oder Konflikte in der Familie schwelen, kommen Erziehungshilfen ins Spiel. Besonders oft werden Beratungen in Anspruch genommen.

Bei familiären Konflikten können Erziehungshilfen in Anspruch genommen werden. (Symbolfoto)

Kamenz - Fast jedes zehnte Kind in Sachsen hat im Jahr 2023 erzieherische Hilfen bekommen. Das umfasst Unterstützung bei familiären Konflikten wie etwa Trennungen oder Sorgerechtsstreitereien, aber auch Hilfen, wenn die Eltern mit der Erziehung überfordert sind.

Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, erhielten 61.581 Kinder und Jugendliche derartige Unterstützung. Das waren 9 Prozent aller jungen Menschen unter 18 Jahren in Sachsen. Verglichen mit dem Jahr 2022 stieg die Zahl um 4 Prozent an. Über die Hälfte der Hilfen waren Erziehungsberatungen.