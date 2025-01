Die nächste Landesgartenschau in Sachsen-Anhalt findet in Lutherstadt Wittenberg statt. Es ist vorerst die letzte Landesgartenschau.

Die Landesgartenschau 2027 in Wittenberg wird die vorerst letzte in Sachsen-Anhalt sein. (Archivbild)

Lutherstadt Wittenberg - Mit der Landesgartenschau im Jahr 2027 hofft die Lutherstadt Wittenberg auf mehr Lebensqualität für die Einwohner. „Die Landesgartenschau ist für uns weit mehr als eine Blumenschau“, sagte Oberbürgermeister Torsten Zugehör (parteilos). Ziel sei es, neue Räume für Besucher und besonders für die Wittenberger zu erschließen. „Wir wollen zeigen, dass man Gebiete erschließen kann und trotzdem behutsam mit der Natur umgeht.“

Wirtschafts- und Landwirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) überreichte einen Zuwendungsbescheid über 4,8 Millionen Euro an die Stadt. Die Landesgartenschau 2027 in Wittenberg wird die vorerst letzte in Sachsen-Anhalt sein. Die Landesregierung verständigte sich nach eigenen Angaben darauf, dass nach der Landesgartenschau in der Lutherstadt Wittenberg der Fokus künftig auf der Bundesgartenschau 2035 in Dessau-Roßlau liegen wird.