Berlin - Zwei Räuber haben in Berlin-Tegel bei einem Überfall auf ein Fast-Food-Restaurant einen Mitarbeiter und zwei Reinigungskräfte in einem Büro eingeschlossen und Geld aus einem Tresor erbeutet. Die Täter attackierten den 18-jährigen Mitarbeiter und eine 30 Jahre alte Reinigungskraft, einen Mann, in der Nacht zu Dienstag am Hintereingang des Restaurants in der Holzhauser Straße, wie die Polizei mitteilte. Eine 30 Jahre alte Reinigungskraft, eine Frau, die dazu kam, wurde mit einem Messer bedroht.

Die drei wurden laut Polizei im weiteren Verlauf in dem Büroraum gefesselt. Die Täter forderten den Code des Tresors und entkamen mit der Beute und den Telefonen der Überfallenen. Am Morgen befreite eine weitere Reinigungskraft die drei Eingesperrten.

Der 30-Jährige erlitt durch Schläge Hämatome am Kopf und im Gesicht, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Der 18-Jährige, der deutlich unter dem Eindruck des Erlebten stand, wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau blieb unverletzt, wie es hieß.