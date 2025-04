Hennen in Bodenhaltung kamen im Durchschnitt auf 314 Eier, Bio-Hennen auf 312 und Tiere in Freilandhaltung auf 283 Eier. (Symbolbild)

Kamenz - In Sachsen ist die Eierproduktion im Jahr 2024 deutlich gestiegen. Wie das Statistische Landesamt in Kamenz mitteilte, wurden rund 961 Millionen Eier erzeugt – etwa 70 Millionen mehr als im Vorjahr. Damit war der Freistaat mit einem Anteil von knapp sieben Prozent an der deutschen Eiererzeugung der fünftgrößte Eierproduzent in Deutschland.

Der Zuwachs zeigte sich in allen Haltungsformen. Besonders stark stieg die ökologische Eierproduktion: Sie legte um 15 Prozent auf rund 55 Millionen Eier zu. Der größte Anteil (85 Prozent) entfiel jedoch nach wie vor auf Eier aus Bodenhaltung. Den Statistikern zufolge spielte die Käfighaltung im Freistaat keine Rolle mehr.

Auch die Legeleistung stieg: Im Schnitt legte eine sächsische Henne 311 Eier – neun mehr als im Vorjahr. Hennen in Bodenhaltung kamen auf 314 Eier, Bio-Hennen auf 312 und Tiere in Freilandhaltung auf 283 Eier.