Die Polizei ermittelt wegen Störung der Totenruhe auf einem Friedhof in Potsdam. Unbekannte schmierten mutmaßlich Kot auf Grabsteine.

Die Polizei wurde zum Neuen Friedhof in Potsdam gerufen, weil Unbekannte Grabsteine wahrscheinlich mit Kot beschmierten. (Symbolbild)

Potsdam - Fast 100 Grabsteine haben Unbekannte in Potsdam mutmaßlich mit Fäkalien beschmiert. Mitarbeiter der Friedhofsverwaltung riefen die Polizei am Mittwoch zum Neuen Friedhof in der Teltower Vorstadt. Es seien 96 betroffene Grabsteine gezählt worden, teilte die Polizeidirektion West mit.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe. Es wurden Spuren gesichert. Ein bestimmtes „Muster“ sei bei den Straftaten auf dem Friedhof nicht erkennbar gewesen, sagte eine Sprecherin der Polizei. Es seien wohl nicht gezielt nur bestimmte Grabsteine ausgesucht worden.