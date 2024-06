Heftige Unwetter drohen auch am zweiten Spieltag an diesem Freitag in Leipzig. Das hat Auswirkungen für die Fans.

Leipzig - Die EM-Fanzone in Leipzig öffnet wegen eines nahenden Unwetters an diesem Freitag später als geplant. Das teilte die Stadt am Mittag mit. Eigentlich sollte der Einlass auf dem Augustusplatz um 13.00 Uhr beginnen. Er sei sicherheitshalber auf 16.00 Uhr verschoben worden. Für den Nachmittag waren in der Region schwere Unwetter vorhergesagt.

Bereits am Dienstag war die EM-Fanzone auf dem Augustusplatz wegen eines Unwetters wenige Minuten vor Anpfiff des Spiels Portugal gegen Tschechien (2:1) aus Sicherheitsgründen geschlossen worden.

Am Freitag treffen in Leipzig die Niederlande und Frankreich aufeinander. Dabei werden nach Angaben der Veranstalter der Fanzone alleine bis zu 40.000 Fans aus den Niederlanden erwartet.