Die Eisernen müssen für die Pyro-Aktionen ihrer Fans zahlen. Es geht um vier Spiele und viel Geld.

Berlin - Pyrotechnik-Aktionen seiner Fans kosten den 1. FC Union Berlin fast eine Viertelmillion Euro. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Bundesligisten wegen vier Fällen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe von 234.500 Euro belegt, wie der DFB mitteilte.

Davon kann Union bis zu 76.700 Euro für eigene sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Der Club hat den Urteilen zugestimmt, sie sind rechtskräftig. Konkret ging es um Vorfälle bei den Spielen gegen den Hamburger SV, Bayern München und Borussia Mönchengladbach sowie beim FC St. Pauli.