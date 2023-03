Hannover - Trotz der enttäuschenden Bilanz von sechs sieglosen Rückrunden-Spielen in der 2. Fußball-Bundesliga erwartet Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock wieder mehr als 30.000 Zuschauer im eigenen Stadion. „Der Zuschauerzuspruch ist überragend. Es ist auch nach wie vor eine gute Energie zwischen Fans und Mannschaft da. Wir sind schon gefordert, das nicht überzustrapazieren“, sagte Trainer Stefan Leitl am Freitag. „Wir wollen natürlich diesen Sieg und müssen jetzt einfach mal was zurückgeben für diese Unterstützung.“

Hannover stand nach der Hinrunde noch auf Platz fünf der Zweitliga-Tabelle, ist mit zwei Punkten nach sechs Spielen aktuell aber nur Vorletzter der Rückrunden-Wertung. Gegen Rostock wird den Niedersachsen auch mindestens ein Stürmer fehlen: „Cedric Teuchert wird ausfallen. Er hat eine starke Bronchitis, ist aber schon auf dem Weg der Besserung“, erklärte Leitl. „Hendrik Weydandt hat gestern das Training abgebrochen aufgrund von muskulären Problemen in der Wade.“ Die Hoffnung „ist aber noch da, dass er am Sonntag zur Verfügung steht“.