Ein Fußballfan sitzt in Kreuzberg in einem Café, als ihn ein Mann auf seinen Fanschal anspricht. Geht es zuerst noch um Fußball, wird das Gespräch bald politisch. Schließlich kommt es zu Gewalt.

Berlin - Ein Fan eines deutsch-jüdischen Fußballvereins ist in einem Café in Kreuzberg von einem anderen Mann beleidigt und geschlagen worden. Der 50-Jährige saß am Sonntagabend an einem Tisch in der Adalbertstraße, als sich ein Mann im Beisein eines Kindes und eines anderen Mannes zu ihm setzte, wie die Polizei mitteilte.

Den Angaben zufolge sprach der Mann den 50-Jährigen auf seinen Schal an. Ging es anfänglich noch um Fußball, verwickelte der unbekannte Mann den Fan in ein Gespräch über den Nahostkonflikt. Er soll den 50-Jährigen auch gefragt haben, ob dieser Jude sei, was der Fan bejahte.

Schließlich beleidigte der Mann den 50-Jährigen, schlug ihm mit der Faust ins Gesicht und zog an seinem Bein. Danach flüchtete der Mann mit seiner Begleitung aus dem Café. Der 50-Jährige erlitt Schmerzen und wurde zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht. Der für politisch motivierte Straftaten zuständige Staatsschutz ermittelt wegen Beleidigung und Körperverletzung mit antisemitischem Hintergrund.