Neuruppin - Ein Porsche-Besitzer aus Neuruppin ist bei einem Verkaufsgeschäft auf einen Betrüger hereingefallen - der täuschte eine Banküberweisung für den hochpreisigen Wagen nur vor. Der Schaden liegt laut Polizei im oberen fünfstelligen Bereich. Der Betrüger habe mit dem nicht bezahlten Auto Deutschland vermutlich verlassen, hieß es.

Wie kam es zu dem Betrug?

Ein 65-jähriger Mann bot seinen Porsche über eine Internetplattform an. Am 27. Dezember übergab er den Wagen dann an einen 52-Jährigen - im Glauben, dass der vereinbarte Preis gezahlt wurde. „Trotz einer vorgezeigten Überweisungsbestätigung ging der Kaufpreis nicht auf dem Konto des 65-Jährigen ein“, schrieb die Polizei. Eine vom Besitzer durchgeführte Ortung habe ergeben, dass sich der Porsche mutmaßlich im Ausland befinde.