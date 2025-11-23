Mitten in der Nacht fordert ein angeblicher Polizist telefonisch Daten an - bei der Polizeiinspektion selbst. Doch die versuchte Täuschung fliegt auf.

Ein angeblicher Polizeibeamter wollte bei der Polizeiinspektion in Brandenburg an der Havel an Daten aus einem Auskunftssystem kommen. (Symbolfoto)

Brandenburg an der Havel - Ein Anrufer hat sich mitten in der Nacht bei der Polizei in Brandenburg als vermeintlicher Kollege ausgegeben und versucht, Daten aus einem polizeilichen Auskunftssystem zu bekommen. Wie die Polizei mitteilte, rief der Mann am Samstag um 4.20 Uhr mit einer Mobilnummer bei der Polizeiinspektion an und bat um einen Abgleich von Personendaten.

Wie sich dann herausstellte, nannte der angebliche Polizeibeamte einen falschen Dienstgrad und eine falsche Dienststelle. „Der wollte was rauskriegen“, sagte ein Sprecher der Polizei in Brandenburg an der Havel.

Als der Einsatzbearbeiter in Brandenburg an der Havel Rückfragen stellte, brach der Unbekannte das Gespräch wegen angeblicher Verbindungsprobleme ab. Daten wurden an den Anrufer nicht herausgegeben, wie die Polizei mitteilte. Es wird wegen Amtsanmaßung und versuchten Ausspähens von Daten ermittelt.