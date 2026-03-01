Ein Betrüger gibt sich in Radebeul als Bankmitarbeiter aus und bringt eine Frau per Videotelefonat zu Überweisungen. Erst später bemerkt sie den Schaden.

Betrüger geben sich am Telefon als Bankmitarbeiter aus und bringen Opfer zu Überweisungen. (Symbolbild)

Radebeul - Ein falscher Bankmitarbeiter hat in Radebeul eine 56 Jahre alte Frau um 19.300 Euro betrogen. Polizeiangaben zufolge meldete sich der Täter am Freitagabend gegen 19.30 Uhr telefonisch bei der Frau und gab sich als Mitarbeiter des Kundendienstes ihrer Bank aus. Er behauptete, die 56-Jährige sei Opfer eines Betrugs geworden und müsse ihr Konto sichern.

Über ein anschließendes Videotelefonat folgte die Frau den Anweisungen des Unbekannten und führte mehrere vorgegebene Schritte in ihrer Online-Banking-App aus. Erst danach bemerkte sie, dass von mehreren ihrer Konten insgesamt 19.300 Euro überwiesen worden waren.

Die Polizei ermittelt wegen Betrugs und warnt erneut davor, am Telefon oder per Videoanruf Bankgeschäfte auf Anweisung unbekannter Personen durchzuführen.