Der Anruf einer vermeintlichen Kriminalpolizistin kostet einer Seniorin in Delitzsch mehrere Tausend Euro.

Delitzsch - Eine Seniorin aus Delitzsch hat Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro an eine falsche Polizistin verloren. Die 91-Jährige erhielt laut Polizei einen Anruf von einer Frau, die sich als Kriminalpolizistin ausgab. Die Betrügerin habe die Seniorin am Montag gewarnt, dass eine Diebesbande unterwegs sei. Zum Schutz ihres Eigentums solle sie ihre Wertsachen in einen Kochtopf im Treppenhaus abstellen. Die Seniorin folgte den Anweisungen. Der Topf wurde später von Unbekannten aus dem Treppenhaus gestohlen.

Die Polizei warnt vor Anrufen von vermeintlichen Polizisten, bei denen die Menschen aus unterschiedlichen Gründen aufgefordert würden, Geld oder Wertgegenstände auszuhändigen.