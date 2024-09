Salzatal - Im Saalekreis ist eine 66 Jahre alte Frau Opfer einer Betrügergruppe geworden. Zunächst habe sich am Samstagabend ein bislang Unbekannter am Telefon gegenüber der Frau aus Salzatal als Kriminalbeamter ausgegeben, teilte die Polizei mit. Er habe behauptet, dass in der Nähe eine ältere Dame überfallen worden sei. Weiter gab der Betrüger an, dass zwei von drei Tätern gefasst worden seien. Bei einem von ihnen habe man einen Zettel mit der Anschrift der 66-Jährigen gefunden.

Weiter sagte der Anrufer, der dritte, noch flüchtige Täter könnte nun auf dem Weg zu der Frau sein und bei ihr einbrechen. Deshalb solle sie dem falschen Beamten ihr Bargeld aushändigen, so die Aufforderung. Nach Angaben der Polizei wurde der Druck auf die Frau zudem erhöht, indem sich andere Anrufer als Staatsanwälte und weitere Beamte der Kriminalpolizei ausgaben. Letztlich händigte die 66-jährige Frau Bargeld und Gegenstände im Gesamtwert eines unteren fünfstelligen Geldbetrags aus, hieß es.

Ähnliche Versuche habe es in Salzatal und in Weißenfels gegeben, warnte die Polizei. In diesen Fällen blieben die Betrüger jedoch erfolglos. Die Polizei forderte Bürgerinnen und Bürger dazu auf, bei solchen Anrufen misstrauisch zu sein und im Zweifel die Polizei zu verständigen.