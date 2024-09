Dresden - Zwei 86-Jährige haben in Dresden jeweils 25.000 Euro an Betrüger verloren. Die Täter gaben sich am Mittwoch am Telefon als Polizisten aus, wie die Beamten in Dresden am Donnerstag mitteilten. Sie behaupteten der Frau und dem Mann gegenüber, dass es Räuber auf ihre Wertgegenstände abgesehen hätten und sie als vermeintliche Polizisten ihr Hab und Gut sicherstellen würden.

Da die Übergabe getarnt ablaufen solle, stellte die Seniorin einen Topf mit 25.000 Euro vor ihre Tür, der Senior warf einen Beutel mit dem gleichen Betrag vom Balkon, wie es hieß. Die Täter flüchteten mit der Beute. Die Polizei betont, dass sie kein Geld zur Bewachung sicherstellt, und appelliert: „Übergeben Sie kein Geld an Unbekannte“.