Betrüger geben sich am Telefon als Polizisten aus. Wenig später übergibt eine Seniorin in Glaubitz ihnen eine größere Summe Geld. Die Polizei warnt.

Glaubitz - Falsche Polizisten haben eine Seniorin in Glaubitz (Landkreis Meißen) um 45.000 Euro betrogen. Die Frau übergab das Bargeld am Sonntagabend den Betrügern, wie die Polizei mitteilte.

Demnach riefen Unbekannte die Frau an und gaben vor, dass Einbrecher in der Region unterwegs wären. Daher sollten sowohl Bargeld als auch Wertgegenstände von den angeblichen Polizisten verwahrt werden. Kurz darauf übergab die Frau das Geld einem der Betrüger. Als die Seniorin ihrer Tochter am Montag von dem Vorfall erzählte, fiel der Betrug auf.

Die Polizei warnt vor solchen Maschen. Sie rät dazu, keine Unbekannten in die Wohnung zu lassen und kein Geld zu übergeben. Nach solchen Anrufen sollte man zudem bei der Dienststelle nachfragen, von der die falschen Polizisten stammen sollen.