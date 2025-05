Diebe versuchen immer wieder mit Tricks, möglichst unauffällig in Wohnungen zu gelangen. Dabei nutzen sie auch die Arglosigkeit von Bewohnern aus.

In Schwarzenberg ist eine Seniorin Opfer von Trickbetrügern geworden (Symbolbild).

Schwarzenberg - Eine 85 Jahre alte Frau ist in Schwarzenberg (Erzgebirgskreis) ein Opfer von Betrügern geworden. Wie die Chemnitzer Polizeidirektion mitteilte, waren zwei Männer am Freitag schon zuvor als falsche Handwerker in Eibenstock und Schneeberg unterwegs, hatten dort aber keinen Erfolg. Die beiden Unbekannten gaben sich als Heizungsableser aus. Betroffene Wohnungsinhaber alarmierten die Polizei.

Die 85-Jährige wurde im Hof eines Mehrfamilienhauses angesprochen. Die Seniorin habe zwar angegeben, dass bei ihr keine Heizung abgelesen werden müsse, hieß es. Doch die Männer seien schon auf den Weg ins Haus gewesen. Als sie wieder weg waren, stellte die Frau fest, dass im Schlafzimmer Schranktüren offenstanden und mehrere Tausend Euro Bargeld aus einer Geldkassette sowie ein Sparbuch fehlten.