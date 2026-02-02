Ein Mann aus Nordhausen verliert mehr als zehntausend Euro an Betrüger, die sich als Bankmitarbeiter ausgeben. Wie sie dabei vorgingen und worauf die Polizei jetzt hinweist.

Nordhausen - Ein Mann aus Nordhausen ist von falschen Bankmitarbeitern um mehr als zehntausend Euro betrogen worden. Die Betrüger riefen den Mann am Sonntag an und gaben sich als Mitarbeiter seiner Hausbank aus, wie die Polizei mitteilte. Demnach wurde dem Mann gesagt, dass mehrere Überweisungen anstehen würden.

Der Mann gab den Angaben zufolge mehrere Transaktionsnummern (TAN) heraus, mit denen die Betrüger mehr als zehntausend Euro abbuchten. Auch brachten ihn die Täter dazu, eine Software zu installieren, mit der sie Zugriff auf seinen Computer und womöglich auf sensible Daten erlangten.

Als der Mann Verdacht schöpfte, wandte er sich an die Polizei. Er ließ sein Konto sperren. Sein Computer wurde sichergestellt. Die Polizei warnt davor, persönliche Daten wie Transaktionsnummern an Unbekannte herauszugeben und empfiehlt die Virenabwehr auf dem eigenen Computer auf dem neuesten Stand zu halten, um Zugriffe von anderen zu verhindern.