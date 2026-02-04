Die Hilfe bei der Einrichtung eines Überweisungsverfahrens kommt einen älteren Mann teuer zu stehen. Er bemerkt den Betrug erst, als es bereits zu spät ist.

Weimar - Ein 75-Jähriger aus Weimar hat mehr als 10.000 Euro an falsche Bankmitarbeiter verloren. Ein gefälschter Brief seiner Bank zur Aktualisierung seines TAN-Verfahrens war der Auslöser des Betrugs, wie die Polizei mitteilte.

Der ältere Mann hatte den im Brief beiliegenden QR-Code gescannt, wodurch die Täter seine Telefonnummer erhielten, hieß es. Durch ein Gespräch erwirkten die Betrüger Zugang zu dem Computer des Herren und tätigten zwei Überweisungen. Der 75-Jährige verlor dabei mehr als 10.000 Euro, bemerkte den Betrug anschließend und erstattete Anzeige bei der Polizei.