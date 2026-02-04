Kriminalität Falsche Bankmitarbeiter bringen Mann um 10.000 Euro
Die Hilfe bei der Einrichtung eines Überweisungsverfahrens kommt einen älteren Mann teuer zu stehen. Er bemerkt den Betrug erst, als es bereits zu spät ist.
04.02.2026, 09:27
Weimar - Ein 75-Jähriger aus Weimar hat mehr als 10.000 Euro an falsche Bankmitarbeiter verloren. Ein gefälschter Brief seiner Bank zur Aktualisierung seines TAN-Verfahrens war der Auslöser des Betrugs, wie die Polizei mitteilte.
Der ältere Mann hatte den im Brief beiliegenden QR-Code gescannt, wodurch die Täter seine Telefonnummer erhielten, hieß es. Durch ein Gespräch erwirkten die Betrüger Zugang zu dem Computer des Herren und tätigten zwei Überweisungen. Der 75-Jährige verlor dabei mehr als 10.000 Euro, bemerkte den Betrug anschließend und erstattete Anzeige bei der Polizei.