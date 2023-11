Oldenburg - Die Polizei ermittelt gegen einen Lkw-Fahrer, der in Rastede bei Oldenburg Benzin in einen Gully abgelassen haben soll. Ihm wird Gewässerverunreinigung vorgeworfen. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, hatte der Mann zuvor an einer Tankstelle sein Fahrzeug irrtümlich mit 95 Liter Super statt mit Diesel betankt. Die Verunreinigung drohte demnach, die Gewässer im Schlosspark zu erreichen. Dies sollte mit Sperren verhindert werden. Auf den Fahrer, der gestellt werden konnte, dürften auch beträchtliche Schadensersatzforderungen zukommen, hieß es.