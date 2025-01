München - Nach 53 Toren in der Hinrunde jagt der Bayern-Kader um Top-Torjäger Harry Kane den mehr als 50 Jahre alten Bundesliga-Rekord der legendären Münchner Spielergeneration um Franz Beckenbauer, Gerd Müller und Uli Hoeneß. In der Meistersaison 1971/72 kam diese auf 101 Treffer.

Für Bayern-Trainer Vincent Kompany ist die Top-Ausbeute in den ersten 17 Partien dieser Spielzeit aber in erster Linie kein Produkt des dominanten Spielstils mit intensivem Pressing, den er beim Fußball-Rekordmeister eingeführt hat.

„90 Prozent ist die individuelle Qualität“

„Ich denke, dass 90 Prozent des Jobs, vielleicht 99, die individuelle Qualität der Spieler ist“, sagte Kompany vielmehr vor dem Rückrundenstart am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den VfL Wolfsburg. „Ich habe keine Arroganz in Bezug darauf, keinen Wunsch, mich wichtigzumachen. Es sind gute Spieler, die laufen und performen wollen, die in guten und schlechten Phasen zusammen aktiv sein wollen. Dann kannst du bestimmte Dinge erreichen.“

53 Treffer sind die zweithöchste Hinrundenausbeute in der Bundesliga. Für Kompany hat der Torrekord allerdings nicht Priorität in der Rückrunde. Das oberste Ziel bleibe es, Spiele zu gewinnen und nach dem Titelgewinn von Bayer Leverkusen in der vergangenen Saison wieder deutscher Meister zu werden.

Stanisic erstmals im Kader gegen Wolfsburg

Nach zweimal fünf Toren in den letzten beiden Heimspielen gegen RB Leipzig (5:1) und die TSG Hoffenheim (5:0) soll das muntere Toreschießen auch gegen die in dieser Saison wiedererstarkten Wolfsburger fortgesetzt werden.

Zumal einige Offensivspieler wie Jamal Musiala, Serge Gnabry oder Kingsley Coman nach Verletzungen und Erkrankungen wieder in Rhythmus und Form kämen, wie Kompany sagte. Nationalspieler Leroy Sané präsentierte sich als Doppelpacker gegen Hoffenheim in Topform.

Zum Rückrundenstart soll auch Abwehrspieler Josip Stanisic erstmals nach einem Außenbandriss im Knie wieder zum Kader gehören.