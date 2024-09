Ein Katamaran steuerte in den vergangenen Jahren von Norddeich und Norderney aus Deutschlands Hochseeinsel Helgoland an. Vorerst müssen Ausflügler auf diese Route verzichten.

Von Ostfriesland aus fuhr ein Katamaran in den vergangenen Jahren die Hochseeinsel Helgoland an. (Archivbild)

Norddeich/Helgoland - Die Katamaran-Verbindung zwischen dem ostfriesischen Norddeich über Norderney nach Helgoland ist vorerst eingestellt worden. Der Katamaran „Adler Jet“ fuhr am vergangenen Wochenende zum letzten Mal von Norddeich aus die einzige deutsche Hochseeinsel an, wie eine Sprecherin der Reederei Norden-Frisia auf Anfrage mitteilte. Die wöchentlichen Helgolandfahrten, zuletzt donnerstags bis samstags, waren ein saisonales Angebot der Inseltouristik Norderney in Kooperation mit der Reederei Adler Schiffe. Ursprünglich sollte die Saison noch bis Oktober laufen, sagte die Sprecherin der Reederei Norden-Frisia. Erstmals gab es die Fahrten mit dem „Adler Jet“ 2022.

Als Grund für den Wegfall teilte die Reederei Adler & Eils auf Anfrage mit, dass der Katamaran verkauft worden sei. Für das kommende Jahr arbeite das Unternehmen an einem neuen Angebot, hieß es. Wie genau das aussehen soll, war noch nicht klar.

Änderungen gibt es wegen des Katamaran-Verkaufs auch auf der Route Wilhelmshaven-Hooksiel-Helgoland. Statt dem Katamaran „Adler Jet“ verkehrt dort nun der Katamaran „Adler Cat“. Die Abfahrtstage im September und Oktober ändern sich dadurch nach Angaben der Reederei Adler & Eils.

Weiterhin bestehen noch Verbindungen anderer Fährgesellschaften von anderen Küstenorten nach Helgoland - etwa von Cuxhaven, Bremerhaven und Büsum aus.