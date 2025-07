Uelzen - Die Fahrten der Metronom-Züge werden aktuell nicht richtig in der Onlinefahrplanauskunft und an den Zugzielanzeigern angezeigt. Seit einem System-Update am Dienstagabend habe man diese Probleme, so ein Sprecher des Metronom.

Seitdem würde das System immer wieder Verspätungen auf null setzen, sodass die Ankunftszeiten der Züge nicht korrekt seien. Es sollen jedoch nicht alle Metronom-Züge von dieser Anzeigenstörung betroffen seien, so der Metronom-Sprecher weiter. Die Anzeigenstörung betreffe immer wieder einzelne Züge und Strecken.

Seit Dienstagabend arbeiten bereits Techniker an dem Problem, bislang habe man es jedoch nicht beheben können.