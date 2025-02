Die Harzer Schmalspurbahnen gehören zu den beliebtesten Touristenattraktionen im Harz. Doch wer mit den Dampfloks hoch zum Brocken will, muss demnächst mehr Geld bezahlen.

Wernigerode - Die Harzer Schmalspurbahnen erhöhen zum 1. März erneut ihre Preise. Damit würden die Tarife an die wirtschaftliche Entwicklung angepasst, teilte das Unternehmen mit. Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) hatten in den vergangenen Jahren teils Millionendefizite in ihren Abschlüssen ausgewiesen.

Das Land Sachsen-Anhalt hatte daraufhin im Oktober die finanzielle Förderung für 2024 und 2025 noch einmal um insgesamt mehr als acht Millionen Euro aufgestockt. Hintergrund sind nach Ministeriumsangaben stark gestiegene Kosten für Energie, Personal und die historischen Fahrzeuge.

Wie das Unternehmen mitteilte, erhöht sich der Preis für die Fahrt zum Brocken, dem höchsten Gipfel des Harz, um zwei Euro auf 57 Euro. Auch die Preise der Harzquer- und Selketalbahn würden teilweise angehoben.