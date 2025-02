Auf einer Landstraße bei Biesenthal will ein Radfahrer zu abendlicher Stunde über die Straße. Dabei wird er von einem Auto erfasst.

Biesenthal/Potsdam - Ein Fahrradfahrer ist auf einer Landstraße bei Biesenthal (Kreis Barnim) von einem Auto angefahren worden und gestorben. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen, wie der Lagedienst des Polizeipräsidiums Potsdam mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Auto am Dienstagabend in Richtung Rüdnitz unterwegs, als es aus noch ungeklärter Ursache den Radler erfasste, der gerade die Fahrbahn überqueren wollte. Weitere Angaben konnte der Sprecher zunächst nicht machen.