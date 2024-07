Eine Autofahrerin hätte an einer Kreuzung Rücksicht auf einen Fahrradfahrer nehmen müssen. Doch es kommt zum Zusammenstoß - mit schweren Folgen für einen 60-Jährigen.

Fahrradfahrer in Plauen von Auto erfasst und schwer verletzt

Plauen - Ein Fahrradfahrer ist in Plauen (Vogtlandkreis) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Die 54-jährige Fahrerin des Wagens sei am Mittwoch an einer Kreuzung bei Grün nach rechts abgebogen, als der Fahrradfahrer aus entgegenkommender Richtung auf einem Fahrradweg ebenfalls bei Grün die Kreuzung überquerte, teilte die Polizei mit.

Die Autofahrerin hätte bei dieser Verkehrslage laut Polizei Rücksicht auf den 60-jährigen Fahrradfahrer nehmen müssen. Der Mann kam nach dem Unfall am Vormittag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Gegen die Autofahrerin sei ein Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden, teilte die Polizei weiter mit.