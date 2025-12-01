Der Fahrplanwechsel bringt neue Umstiege, geänderte Abfahrtszeiten und kürzere Fahrzeiten. Was sich für Reisende und Pendler in Abellio-Zügen ändert.

Halle - Der Fahrplanwechsel bei der Bahn bringt für die Nutzerinnen und Nutzer von Abellio-Zügen eine Reihe von Veränderungen. Teils ergeben sich daraus neue Umstiege, teils auch kürzere Fahrzeiten, teilte das Unternehmen mit. Abellio betreibt im Nahverkehr das sogenannte Saale-Thüringen-Südharz-Netz. Der Fahrplanwechsel ist für den 14. Dezember geplant.

Die Regionalbahn 20 verkehrt künftig nur noch zwischen Eisenach und Naumburg, weil der bisher zur Strecke gehörende Teil bis Leipzig ins Netz der S-Bahn Mitteldeutschland integriert wird. Reisende nach Leipzig müssen deswegen künftig in Naumburg umsteigen.

Neue Umsteigemöglichkeiten durch andere Fahrzeiten

Auf der Regionalexpress-Linie 15 Leipzig-Naumburg-Jena-Saalfeld verschieben sich die Abfahrtzeiten um etwa zehn Minuten. Dadurch ergeben sich neue Anschlussmöglichkeiten in verschiedenen Bahnhöfen. Nachmittags verkehren die Züge zwischen Jena und Saalfeld künftig stündlich.

Der Regionalexpress 16 zwischen Halle und Erfurt hält ab Mitte Dezember einmal pro Stunde in Bad Sulza. Mehrere Züge pro Tag fahren zudem über Erfurt hinaus bis nach Eisenach.

Die Regionalbahn 25 zwischen Halle und Saalfeld hält nicht mehr so lange wie bisher in Naumburg. Dadurch verkürze sich die Fahrzeit um etwa zehn Minuten.

Bauarbeiten zwischen Halle und Kassel ab 2026

Auf der stark nachgefragten Strecke zwischen Halle und Kassel fahren die Züge künftig durchgängig im Stundentakt. Allerdings werde diese Strecke 2026 generalsaniert, teilte Abellio mit. Auf die Reisenden kommen lange Sperrungen einzelner Abschnitte zu.