Halle - In Halle sind am Sonntagmorgen zwei Fahrkartenautomaten gesprengt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen. Der erste Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 5.30 Uhr am S-Bahn-Haltepunkt Südstadt, wo ein Fahrkartenautomat gesprengt und Geldkassetten erbeutet wurden. Nur kurze Zeit später gegen 6 Uhr kam es den Angaben zufolge am S-Bahn-Haltepunkt Silberhöhe zu einer weiteren Explosion an einem Fahrkartenautomaten.

Die Polizei beziffert die Sachschäden an beiden Automaten auf eine fünfstellige Summe. Zeugen berichteten laut Polizei von drei Tatverdächtigen, die nach den Explosionen auf Fahrrädern flüchteten. Trotz Unterstützung durch einen Hubschrauber der Bundespolizei und einen Fährtenspürhund konnten die Täter bisher nicht gefasst werden. Die Bahnstrecke musste zeitweise gesperrt werden.