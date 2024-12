Landkreis Zwickau Fahrkartenautomat gesprengt - 30.000 Euro Schaden

In der Nacht sprengen Unbekannte einen Ticketautomaten am Bahnsteig des Bahnhofs in Hohenstein-Ernstthal. An das Geld kommen die Täter wohl nicht, hinterlassen aber einen fünfstelligen Schaden.