Hannover - Das Frühlingsfest in Hannover öffnet am Wochenende wieder seine Tore. Ab Samstag können Besucher drei Wochen lang Riesenrad, Achterbahn oder auch Geisterbahn fahren. Neu dabei ist in diesem Jahr eine Wildwasserbahn mit Stromschnellen und Wasserfällen, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. Die Bahn wird am ersten Festtag von einem Pastor gesegnet.

An jedem Mittwoch kosten die Fahrten mit den Fahrgeschäften teilweise nur die Hälfte. An den Freitagen gibt es in den Abendstunden ein Feuerwerk. Am Ostermontag ist das Fest geöffnet, ansonsten ist es montags und dienstags geschlossen.

Das Frühlingsfest in Hannover ist eines der größten Feste seiner Art in Norddeutschland. Jedes Jahr kommen mehrere hunderttausende Besucher in die Landeshauptstadt.