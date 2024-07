Eine Frau und ein Mann wollen die Plätze in ihrem Auto tauschen. Dabei kommt es an einer abschüssigen Straße zu einem folgenschweren Fehler.

Bruchhausen-Vilsen - Bei einem misslungenem Fahrerwechsel ihres Autos auf einer abschüssigen Straße in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) sind eine 84 Jahre alte Frau und ein 59 Jahre alter Mann leicht verletzt worden. Um den Platz mit ihrem Beifahrer zu tauschen, stieg die Frau aus dem Wagen aus, ohne es gegen ein Wegrollen zu sichern, wie die Polizei mitteilte. Als das Auto am Montag rückwärts rollte, geriet die Frau unter den Wagen und wurde eingeklemmt. Der Beifahrer verletzte sich ebenfalls, als er aus dem Wagen ausstieg und dieser wegrollte.

Die Feuerwehr rückte mit rund 40 Einsatzkräften an. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Feuerwehrleute hoben den Wagen an und befreiten die Frau aus ihrer Notlage. Die Fahrerin und ihr Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.