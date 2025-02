Ein folgenschwerer Unfall ereignete sich am Morgen in Magdeburg: Eine 59 Jahre alte Frau stürzte mit einem E-Scooter auf die Straße. Ein Lkw konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Fahrerin von E-Scooter in Magdeburg tödlich verunglückt

Magdeburg - In Magdeburg ist eine 59 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am frühen Morgen im Norden der Landeshauptstadt auf einer Brücke. Ersten Erkenntnissen zufolge stürzte die Frau aus bislang ungeklärter Ursache auf die Straße und wurde von einem vorbeifahrenden Lkw erfasst. Dieser habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können. Die Frau aus Magdeburg sei noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlegen. Der genaue Unfallhergang sei Gegenstand der laufenden Ermittlungen.