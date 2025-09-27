Eine Frau wird bei einem Unfall mit einem Lkw schwer verletzt. Die Ursache ist noch unklar.

Gotha - Ein Auto ist bei Schwabhausen (Landkreis Gotha) zuerst mit einer Leitplanke und dann mit dem Auflieger eines Lkw auf der Gegenfahrbahn kollidiert. Die Fahrerin des Wagens wurde schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach verlor die 41-Jährige am Freitagabend gegen 21.30 Uhr auf der B247 die Kontrolle über ihren Pkw.

Ihr Beifahrer sowie der Fahrer des Lastwagens blieben unverletzt, so die Polizei. Die Ursache für den Unfall sei derzeit noch unklar. Es kam bis nach Mitternacht zu Verkehrsbeeinträchtigungen.