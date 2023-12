Fahrerin bei Unfall in Auto eingeklemmt: Frau wiederbelebt

Hollern-Twielenfleth - Beim Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Stade ist eine Frau lebensbedrohlich verletzt worden. Die 75-Jährige sei auf der L140 in Richtung Hamburg unterwegs gewesen, als sie aus zunächst unklaren Gründen in den Gegenverkehr gefahren und mit ihrem Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert sei, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die Unfallverursacherin sei von der Feuerwehr aus ihrem Auto befreit und anschließend im Rettungswagen wiederbelebt worden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 71 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Wagens sowie seine 68-jährige Beifahrerin wurden den Angaben zufolge zur Kontrolle ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben.