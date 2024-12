Bissel - Der Fahrer eines Elektroautos ist lebensgefährlich verletzt worden, als sein Fahrzeug im Landkreis Oldenburg gegen einen Baum prallte. Der Wagen wurde am Nachmittag in zwei Teile gerissen und der Mann in dem Wrack eingeklemmt, wie die Feuerwehr mitteilte. Den Angaben zufolge entfachte die Batterie während der Rettung plötzlich. Sie habe Funken gesprüht, es habe größere Flammen gegeben.

Der Unfall passierte in Bissel, einem Ortsteil von Großenkneten. Zu der Zeit habe es dichten Nebel mit einer Sichtweite unter 30 Metern gegeben. Dies habe die Anfahrt der Einsatzkräfte erheblich erschwert, hieß es. Rund 50 Feuerwehrleute sowie Rettungsdienst und Polizei rückten demnach an. Die ersten Meldungen hätten auf zwei beteiligte Fahrzeuge und einen Fahrzeugbrand hingedeutet - dies sei dann jedoch nicht der Fall gewesen.