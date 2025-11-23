Frontaler Zusammenstoß auf der Bundesstraße 174 bei Großolbersdorf im Erzgebirge. Für den Fahrer des Pkw kommt jede Hilfe zu spät.

Für einen 42 Jahre alten Autofahrer kam am Samstag nach einem Unfall jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)

Großolbersdorf - Ein 42 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall nahe Großolbersdorf (Erzgebirgskreis) ums Leben gekommen. Nach Angaben der Chemnitzer Polizeidirektion war er auf der Bundesstraße 174 unterwegs und etwa 700 Meter vor dem Ortseingangsschild nach links von der Fahrbahn abgekommen. Dabei stieß sein Wagen mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Der Pkw wurde auf ein angrenzendes Feld geschleudert. Der Fahrer starb noch am Unfallort.

Eine 74-jährige Autofahrerin fuhr im Anschluss auf den Sattelzug auf und verletzte sich leicht. Die Polizei bezifferte den Schaden auf rund 71.000 Euro. Die Bundesstraße 174 blieb am Samstag für mehrere Stunden gesperrt.