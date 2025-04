Gardelegen - Im Altmarkkreis Salzwedel ist ein 48-Jähriger nach einer Alkoholfahrt mit mehr als 3 Promille von der Polizei aufgegriffen worden. Zunächst sei er auf der B188 unterwegs gewesen und dort leicht mit einer verkehrsbedingt haltenden Leichtkraftradfahrerin kollidiert, teilte die Polizei mit. Die 17-Jährige wurde dabei nicht verletzt.

Danach überfuhr der Mann eine Verkehrsinsel am Ortseingang von Jävenitz. Schließlich parkte er sein Fahrzeug in Hottendorf in einem Graben und entfernte sich. Kurze Zeit später wurde er von der Polizei aufgegriffen. Ein Atemalkoholtest ergab den Angaben zufolge einen Wert von 3,39 Promille. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt, außerdem wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Bei weiteren Unfällen sind am Osterwochenende in der Region zwei Personen schwer verletzt worden. Zwischen Groß Gerstedt und Salzwedel kam eine Frau am Freitag nach rechts von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug überschlug sich mehrfach. Zudem stürzte am Samstag ein Motorradfahrer zwischen Kakerbeck und Gardelegen. Der 29-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht.