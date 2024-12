Ein 20-Jähriger raste mit einem Auto, in dem auch ein Kleinkind saß, der Polizei in Berlin-Wedding davon. (Symbolbild)

Berlin - Ein 20 Jahre alte Autofahrer ohne Führerschein hat auf der Flucht vor der Polizei in Berlin-Wedding mehrere parkende Fahrzeuge beschädigt. In Wagen des Fahrers waren auch ein 13 Monate altes Kleinkind und zwei andere Erwachsene, wie die Polizei mitteilte.

Am Samstagabend wollten Einsatzkräfte der Polizei den 20-Jährigen am Steuer des Autos in der Seestraße überprüfen. Als ein Beamter an den haltenden Wagen trat, gab der Fahrer plötzlich Gas und raste davon. Bei seiner Flucht fuhr er über einen Gehweg und beschädigte einen Transporter sowie drei Pkw. In der Limburger Straße - nicht weit von der Seestraße entfernt - kam der Wagen dann zum Stehen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Die Einsatzkräfte nahmen den Fahrer fest und beschlagnahmten den Wagen. Gegen den 20-Jährigen wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.