Fahrer flieht nach Unfall in den Wald

Themar - Nach einem Verkehrsunfall bei Themar ist ein Autofahrer in den Wald geflohen. Am Freitagabend hat die Polizei am Unfallort nur das Auto im Straßengraben sowie einen Schuh gefunden.

Zeugen gaben an, dass der Fahrer nach dem Unfall in Richtung des Waldes lief. Da unklar war, ob sich der Fahrer des Autos bei dem Unfall verletzt hatte, suchten die Einsatzkräfte mit der Hilfe eines Suchhundes und der Drohnentechnik der Feuerwehr nach dem Unbekannten. Bei der Suche wurden eine Hose und ein weiterer Schuh entdeckt werden, die dem flüchtigen Fahrer oder einem Mitfahrer zugeschrieben werden konnten, wie die Polizei mitteilte.

Stunden später meldete sich eine Bekannte des Halters und teilte mit, dass dieser, ein 37-jähriger Mann, mit leichten Verletzungen und ohne Schuhe und Hose aufgetaucht sei. Der Mann behauptet nicht gefahren zu sein, so ein Sprecher der Polizei.

Das verunfallte Auto war bereits Freitagfrüh bei einem Tankbetrug an der Thüringer Landesgrenze in Bayern auffällig geworden. Ob es sich bei dem Fahrer um den 37-Jährigen handelt, ist noch Teil der Ermittlungen. Der 37-Jährige soll laut Angaben der Polizei keinen Führerschein besitzen.